“رياح محملة بأتربة وأمطار”.. “الأرصاد” تعلن انخفاض دراجات الحرارة

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أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبنؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات خلال ساعات النهار، ونحو 10 درجات مساء.

وأوضح شاهين، في تصريحات صحفية، انتشار الشبورة المائية بشكل كثيف على المسطحات الزراعية خاصة القريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية ووجه بحري وقد تصل إلى القاهرة.

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وأضاف أن الثلاثاء المقبل سوف يشهد سرعة كبيرة في الرياح على غالبية المحافظات ما سوف يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، موضحا أنها قد تكون محملة بالرمال والأتربة على محافظات جنوب البلاد، مع اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في العمق.

وناشد المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة وارتداء الملابس الثقيلة طول اليوم.