الشركة المصرية للاتصالات تبدأ في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020 .. استعلم الآن !

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر يناير الحالي من العام الجاري 2020، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

وحرصت الشركة على تحذير المواطنين من التأخر في دفع فاتورة التليفون الأرضي، حتى لا يتسبب ذلك التأخير في انقطاع الخدمة عن المواطنين أو حتى فرض غرامة مالية عليهم، وذلك في حالة انتهت المدة التي حددتها الشركة من أجل دفع الفاتورة.

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ويُمكن لأي مواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاص به من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، مع العلم بأن الشركة كانت قد غيرت في الآونة الأخيرة نظام التعاقد على التليفون الأرضي بدلاً من نظام الاشتراك الربع السنوي الموحد.

يُذكر أن الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة وي قد وفرت للمواطنين 3 باقات من أجل الاشتراك في إحداها خلال التعاقد على نظام التليفون الأرضي.

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