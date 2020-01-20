فرج عامر يستنكر ارتفاع أسعار تأشيرات الحج والعمرة ويُقدم طلب إحاطة إلى البرلمان

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حرص المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب على تقديم طلب إحاطة إلى مجلس النواب المصري اليوم، من أجل توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وزير الأوقاف.

وجاءت هذه الخطوة من طرف المهندس فرج عامر بسبب الارتفاع الملحوظ بشكل واضح في الآونة الأخيرة في أسعار تأشيرات الحج والعمرة، نظراً إلى الجشع والطمع الذي باتت تتمتع به معظم شركات السياحة.

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وأكد فرج عامر أن معظم شركات السياحة أصبحت تقوم ببيع تأشيرات الحج والعمرة في شهر شعبان بأسعار مضاعفة، مما جعل العديد من المواطنين يمتنعون عن تأدية شعائرهم الدينية بسبب الأسعار الباهظة والمبالغ فيها.

وأشار أيضاً إلى أن سعر التأشيرة الواحدة لا يتخطى سعرها الأصلي 3500 جنيه، ولكنها وصلت في السوق السوداء إلى أكثر من 9000 جنيه، مما يُحتم على وزارة الأوقاف التدخل بعدما قتلت شركات السياحة أحلام المواطنين في أداء الشعائر الدينية.

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