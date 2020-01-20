محامي يتقدم ببلاغ للنائب العام من أجل سحب الجنسية من وائل غنيم

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تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد وائل غنيم، من أجل سحب الجنسية المصرية من الأخير بسبب انتمائه الواضح إلى الجماعات الإرهابية التي تدعو إلى إحداث الفوضى داخل مصر.

وأكد أيمن محفوظ في البلاغ المقدم أن وائل غنيم يعمل دائماً منذ ثورة يناير 2011 على استغلال البسطاء في مصر، من أجل تحقيق أغراض الدولة المعادية ونشر الفوضى في كافة أنحاء الوطن.

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وأشار أيضاً إلى أن وائل غنيم غاب عن المشهد السياسي طيلة السنوات القليلة الماضية، إلا أنه عاد الآن مع المجنون محمد علي لنشر الأكاذيب ومحاولة الضحك على البسطاء من الشعب المصري، على أمل أن يحصل كلاهما على مكسب مادي مقابل بيع مصر إلى أعدائها وخاصة تركيا.

وشدد محفوظ في البلاغ على أن سحب الجنسية المصرية من وائل غنيم يُعتبر أمراً عادلاً، نظراً لأنه يعمل رفقة هيئة أجنبية تُكن العداء لمصر وشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة.

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