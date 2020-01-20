رئيس شعبة السيارات يكشف موعد هبوط الأسعار تزامناً مع تراجع سعر الدولار

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كشف عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية عن الموعد المتوقع من أجل هبوط أسعار السيارات في السوق المصري، نظراً إلى التراجع الملحوظ في سعر الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي 2020.

وأكد عمر بلبع خلال تصريحات صحفية له أن أسعار السيارات لا تزال لم تنخفض بعد حتى هذه اللحظة مثلما يأمل الشارع المصري، وخاصة وأن سعر الدولار لم يتراجع بنسبة كبيرة مما يجعل ذلك التراجع لا يؤثر تماماً على أسعار السيارات.

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وأشار أيضاً إلى أنه في حالة تراجع سعر الدولار في الأشهر القادمة إلى جنيهاً واحداً، سوف تنخفض حينها أسعار السيارات نوعاً ما، إلا أن ذلك لا يُعتبر كافياً بسبب رغبة الشارع المصري في انتظار خفض الأسعار بصورة أكبر وليس فقط بنسبة صغيرة.

وشدد بلبع في حديثه على أن أفضل وقت من أجل شراء سيارة جديدة، هو شراء هذه السيارة فور طرحها في الأسواق مباشرة وليس بعد فترة من عملية طرحها بالأسواق.

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