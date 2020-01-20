وزارة التربية والتعليم تنفي اعتبار أولى وثانية ثانوي ضمن الثانوية التراكمية

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نفت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي كل الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية اعتبار كلاً من الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي ضمن الثانوية التراكمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها اليوم الإثنين أن الصف الأول الثانوي إضافة إلى الصف الثاني الثانوي يُعتبران سنوات نقل وليست تراكمية، موضحة في الوقت ذاته أن كل ما تم تداوله يُعد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن أي طالب لم يتمكن من تجاوز نسبة النجاح المقررة، سوف يتوجب عليه خوض امتحان الدور الثاني حتى يصعد إلى الصف الأعلى مباشرة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة عن أي معلومة قبل نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في حالة كانت هذه المعلومة قد تتسبب في إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب.

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