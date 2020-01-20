الشيخ محمد راتب ينصح الجميع بحديث يجب قرائته مع بداية كل يوم

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حرص الشيخ محمد راتب النابلسي عضو رابطة علماء الشام على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى كافة المسلمين جميعاً في كل مكان حول العالم، من أجل ضمان حياة كريمة والصحة والعافية إضافة إلى رأس المال وحياة زوجية سعيدة.

وطالب الشيخ محمد راتب النابلسي المسلمين بضرورة بداية صباح كل يوم من خلال قراءة الحديث التالي عن الرسول صلى الله عليه وسلم “استقم كما أمرت”.

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وأشار الشيخ محمد راتب إلى أن ذلك الحديث سوف يضمن حماية الله سبحانه وتعالى لعباده المستقيمين، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك الحديث سوف يوفر للمسلمين العديد من النعم في الدنيا سواء فيما يتعلق بالعمل أو المكانة في المجتمع أو حتى الصحة والستر.

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