درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في مصر والدول العربية

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق 21 من يناير لعام 2020، طقسا ممطرا بالسواحل الشمالية، وعدد من المناطق المتفرقة بسيناء، والتي تمتد تلك الأمطار للوجه البحري والقاهرة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على أغلب المناطق، والتي تكون رياح شمالية غربية، ومن المتوقع أن تكون تلك الرياح مثيرة للأتربة، وتنشط بالبحرين المتوسط والأحمر مما يجعل حركة الملاحة البحرية مضطربة، ليسود طقس بارد شمالا، ومعتدل جنوبا في فترة النهار، وشديد البرودة في فترة الليل.

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وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الموج بالبحرين المتوسط والأحمر، يتراوح بين مترين ونصف المتر لثلاثة أمطار، والرياح أغلبها سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

في القاهرة 11 16، وشبين الكوم 10 16، وطنطا 09 16، ودمنهور 10 16، والإسكندرية 10 16، وبلطيم 10 16، ومطروح 11 15، والسلوم 10 15، وبورسعيد 10 16، ودمياط 10 16، والزقازيق 10 16، والإسماعيلية 11 17، والسويس 11 17، والعريش 10 15، ورفح 10 15، ورأس سدر 10 18، ونخل 07 15، وطابا 12 15.

وفي كاترين 02 11، والطور 11 20، وشرم الشيخ 15 22، والغردقة 11 21، ومرسى علم 12 21، والفيوم 10 17، وبني سويف 09 17، والمنيا 08 17، وأسيوط 07 18، وسوهاج 08 18، وقنا 08 18، والأقصر 08 19، وأسوان 09 20

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

في مكة المكرمة 14 27، والمدينة 06 24، والرياض 13 21، والمنامة 17 21، وأبو ظبي 14 24، والدوحة 16 22، والكويت 13 20، ودمشق -02 08، وبيروت 10 14، وعمان 01 06، والقدس 04 06، وغزة 10 14، وبغداد 07 16، ومسقط 18 24، وصنعاء 07 24، والخرطوم 12 27، وطرابلس 10 18، وتونس 12 18، والجزائر 09 16، والرباط 06 14، ونواكشوط 16 29