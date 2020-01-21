وظائف خالية في بنك CIB.. تعرف على الشروط

أعلن بنك CIB حاجته لشغل عدد من الوظائف بفروعه المختلفة، والتي يستعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، وفقا لما نشره البنك في على صفحته الخاصة.
وظائف خالية في بنك CIB
Teller
الشروط
يتبغي للتقدم للوظيف الحصول على مؤهل مناسب، ولا يشترط الخبرة، ولكن يجب الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.
Endpoint Security Engineer
الشروط
يشترط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل دراسي وبكالوريوس مناسب لطبيعة العمل، كما يشترط وجودة خبرة في العمل حتى 3 سنوات، وإجادة مهارات التواصل إجادة تامة.
Digital Customer Support Agent / Outsource
الشروط
يشترط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل دراسي وبكالوريوس مناسب لطبيعة العمل، كما يشترط معرفة اللغة الإنجليزية وإجادتها إجادة تامة، وإجادة مهارات التواصل إجادة تامة.
Personal Banker
الشروط
يشترط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل دراسي وبكالوريوس مناسب لطبيعة العمل، ولا يشترط وجودة خبرة في مجال العمل، وإجادة مهارات التواصل إجادة تامة.
التقدم للوظائف
ويمكن التقدم للوظائف المتاحة بالبنك التجاري الدولي CIB من خلال الموقع الرسمي للبنك، والتقدم إلكترونيا.