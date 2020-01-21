قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة حتى الثالثة عصرا لأعمال الصيانة

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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيتم قطع المياه اليوم الثلاثاء عن 7 مناطق مختلفة في القاهرة، لأعمال الصيانة والتجديدات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصخي في بيان لها، أن المناطق التي تشهد انقطاعا للمياه، هي: ميدان سانت فاطيما بمتفرعاته، وميدان تريومف ومتفرعاته، وميدان الحجاز، بالإضافة لشارع فريد سميكة، وشارع عمار ابن ياسر ومتفرعاته، وميدان هيليوبوليس، وشارع محمد فريد، ومنطقة جامع الفتح.

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وأوضحت الشركة في بيانها، أنه سيتم قطع المياه بداية من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك لأعمال الصيانة، واللحامات المختلفة بخط المياه قطر 600 م3، في شارع الحجاز.

وأهابت الشركة في بيانها، بأصحاب المخابز والمستشفيات لتوفير احتياجاتهم من الماء لسد الاحتياجات خلال فترة الانقطاع، وأعلنت أيضا عن سيارات محملة بمياة صالحة للشرب تجوب المناطق المتضررة من انقطاع المياه، ويمكن الحصول عليها من خلال الاتصال على الخط الساخن برقم 125.