أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الثلاثاء 21/1/2020

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يعرض لكم موقع “مصر 365″، أسعار الفاكهة والخضروات والسمك اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير لعام 2020، وفقا لسوق العبور أحد وأهم الأسواق المصرية.

أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

وصل سعر كيلو الطماطم لـ5 جنيهات، وسعر كيلو الخيار 7 جنيهات، والبطاطس تباع بـ5 جنيهات للكيلو، أما البصل فيباع بـ6 جنيهات ونصف للكيلو، والجزر يباع بـ3 جنيهات ونصف للكيلو، وتباع البسلة بـ12 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فتباع بـ12 جنيها أيضا للكيلو، وسعر كيلو البطاطا يصل لـ4 جنيهات، أما الخس الكابوتشى فيباع بـ3 جنيهات ونصف للواحدة.

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أسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

تباع الحوافة بـ7 جنيهات ونصف للكيلو، ويتراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات للكيلو، ووصل سعر كيلو التفاح لـ25 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها، وكيلو اليوسفي بـ5 جنيهات، يباع كيلو الموز بـ10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

سعر كيلو السمك البلطي 25 جنيها، ويبلع كيلو السمك البوري بـ45 جنيها، أما سمك المرجان فيصل لـ30 جنيها للكيلو، ويصل سعر كيلو سمك السبيط لـ160 جنيها، وكيلو سمك الماكريل بـ25 جنيها، أما سمك المكرونة فيباع بـ40 جنيها للكيلو، ويباع سمك قشر البياض بـ140 جنيها للكيلو، أما الجمبري فيباع بـ160 جنيها للكيلو، ويباع سمك البريون بـ30 جنيها للكيلو، أما الكابوريا فيتراوح سعرها بين 30 و90 جنيها للكيلو.