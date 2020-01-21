مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 في حادث تصادم بطريق “سوهاج – البحر الأحمر”

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شهدت مدينة سوهاج حادثا صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في مصرع 4 مواطنين وإصابة 12 آخرين، بطريق سوهاج / البحر الأحمر.

وقال عدد من شهود العيان، إن حادث تصادم وقع بطريق “سوهاج / البحر الأحمر”، بالطريق الصحراوي الشرقي، ووقع تصادم لثلاثة سيارات أمام مركز أخميم، وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع الحادث.

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وتم انتقال قوة للكيلو 20 بالطريق الصحراوي مكان وقوع الحادث، وأوضجت التحريات المبدئية، أن سبب الحادث تصادم سيارتين ملاكي بسيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة، والتي تسببت في مصرع 4 أشخاص، وإصابة 12 أخرين.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى لاستخراج تصاريح الدفن للجثث، وتلقي الرعاية الطبية للمصابين، وتم تحرير محضرا بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.