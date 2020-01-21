درجة سفر جديدة بمصر للطيران بطائرات إيرباص A220-300

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أعلنت شركة مصر للطيران، درجة سفر جديدة بعنوان “Comfort Class” برحلاتها الدولية، ومن المقرر أن تشغل بها طائرات طراز الإيرباص A220-300، وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن التذاكر الخاصة بالرحلات من الصف الأول للمقاعد وحتى الصف الثالث، لتوفر للمسافرين وسائل عدة من الراحة.

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن درجة السفر الجديدة تتمتع بالعديد من المميزات، وهي درجة خاصة برجال الأعمال، ويمكن خلالها للمسافر اصطحاب حقيبتين، ويصل وزن كل حقيبة منهم لـ23 كيلو جرام، ويمكن أيضا حمل حقيبة يد تصل لـ8 كيلو كحد أقصى.

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وأوضح “عادل”، أن الدرجة الجديدة متوفرة بداية من اليوم الثلاثاء، والتي تصل لعدة مدن منها بيروت واسطنبول والشارفة وموسكو، والقصيم وغيرها من الخطوط بالفترة المقبلة.