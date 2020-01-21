معاقبة القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالسجن 15 عاما بتهمة تهريب آثار مصرية

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة في عابدين، معاقبة القنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر السجن 15 عاما غيابيا، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي.

القضية تضم أيضا شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، ومتهمين آخرين بتهمة تهريب الآثار.

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بداية الواقعة، جاءت بتلقي النيابة العامة إخطار بوجود آثار مشتبه في مصريتها، بمدينة ساليرنو الإيطالية، ففتح النائب العام تحقيقا موسعا في الأمر، وكلف النائب العام بانتداب أحد خبراء الآثار المصريين، لفحص الآثار الموجودة.

وبعد الفحص تبين أن الآثار الموجودة تعود للحضارة المصرية، وهي عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21585 قطعة من العملات المعدنية، توالتي نتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.