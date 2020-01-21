“أمطار شديدة وبرودة بالجو”.. “الأرصاد” تحذر من طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدا، مشيرة إلى أنه سوف يسود طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري وقد تمتد للقاهرة.

وأضافت “الأرصاد”، في بيان عنها، محذرة من الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، موضحة أنه من المقرر أن يسود طقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا وشديد البرودة ليلا هلى أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وأوضح أن حالة البحر المتوسط سوف تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبخصوص حالة البحر الأحمر تكون معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 16

مطروح 12 16

السلوم 09 15

سيوة 08 15

بورسعيد 10 15

دمياط 10 15

الزقازيق 09 15

الإسماعيلية 08 16

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 10 15

رأس سدر 11 18

نخل 01 15

نويبع 12 19

طابا 08 15

كاترين 00 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 20

مرسى علم 13 19

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 16

سوهاج 08 17

قنا 08 17

الأقصر 10 19

أسوان 09 19

أبوسمبل 09 18

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 14 22

ابو رماد 13 22

حلايب 16 20

رأس حدربة 16 20 ​