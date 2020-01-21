أسماء المتوفين والمصابين في حادث طريق “سوهاج – البحر الأحمر”

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لاقى 5أشخاص مصرعهم بينما أصيب 16 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص عند الكيلو 20 مركز أخميم على طريق “سوهاج – البحر الأحمر” الصحراوي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بشأن وقوع حادث التصادم، وتبين من التحريات، أن الحادث بسبب السرعة الزائدة على الطريق، ما أسفر عن وفاة (الضبع روماني شاكر

– 47 عامًا)، (توماس الضبع روماني)، ويقيمان دائرة مركز دار السلام، و3 جثث أخرى لم يتم التعرف عليهم إلى الآن (مجهولي الهوية)، وتم نقل الجثمانين الأولى والثانية إلى مستشفى أخميم المركزي، وأودع إيداع الجثامين (مجهولي الهوية) في مشرحة مستشفى سوهاج العام.

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بينما أصيب كل من (أسامة حسني أبو المجد – 31 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج، (فيصل محمود محمد – 24 عامًا) مصابًا بكسر بالقدم اليمنى، (أحمد رجب عبده – 17 عامًا) كسر بالقدم اليمنى، (محمد ثابت قاسم – 25 عامًا) دخل في غيبوبة تامة، (مازن فخري فواز – 45 عامًا) كسر في الساعد الأيسر، (محمد محمود ثابت- 27 عامًا) كسر مضاعف في الساقين.

وأصيب (حسن كمال عبدالعزيز – 10 سنوات) باشتباه ما بعد الارتجاج، (محاسن عبده محمد – 40 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج، (صبري السبع عبدالمسيح – 20 عامًا)، باشتباه بنزيف في المخ، (أحمد فريد عز – 53 عامًا)، باشتباه في كسر بالفقرات، (أسعد حامد محمد – 38 عامًا)، (بدوي حامد – 24 عامًا)، (محمد عبد اللاه حسن – 26 عامًا) كسر في الضلوع، (محاسن محمود راضي – 54 عامًا) كسر في الساعد الأيمن، (سعدية جابر محمود – 34 عامًا)، (محمد ناصر عوض – 10 عامًا)، وجميعهم يقمون دائرة مركز دار السلام، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي.