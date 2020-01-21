خبراء السيارات يكشفون أكثر أنواع السيارات أماناً في العالم

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كشف بعض خبراء السيارات العالميين عن أكثر أنواع السيارات أماناً في العالم بأكمله طيلة السنوات الماضية، كما كشفوا أيضاً عن السيارات طويلة العمر والتي لا تزال مع أصحابها بعد مرور أكثر من 15 سنة على شرائها.

وأكدت إحدى البوابات الإلكترونية الأمريكية الخاصة بالسيارات أن السيارات اليابانية المستهلكة تُعد هي الأطول عمراً على الإطلاق من بين كل أنواع السيارات الأخرى، وذلك بعدما قامت البوابة بتحليل حوالي 350 صفقة بيع وشراء بالنسبة إلى السيارات المستهلكة في أعوام 1984 إضافة إلى 2004.

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وأشارت أيضاً إلى أن شركة “تويوتا” تتصدر هذه اللائحة الأكثر أماناً في مختلف أنحاء العالم ب10 ماركات مختلفة، فيما يأتي خلفها مباشرة شركة “هوندا” ب4 ماركات إضافة إلى ماركة وحيدة فقط لا غير لشركة “سوبارو”.

وشددت البوابة على أن السيارة اليابانية لها عدة مميزات فريدة من نوعها بغض النظر عن جميع السيارات الأخرى في العالم، ويكفي الإشارة فقط إلى أنها نادراً ما تتعرض إلى أي عطل على الإطلاق، إضافة إلى نفقاتها الصغيرة بعكس قطع غيار السيارات الفارهة، مما جعل أصحاب ذلك النوع من السيارات يحتفظون بها حتى الآن.

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