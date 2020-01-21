قطار الشرقية يدهس تحت عجلاته شابين أثناء عبورهما من منطقة غير مخصصة للمشاة

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عاش الشارع المصري اليوم الثلاثاء على وقع أخبار مؤسفة للغاية، بعدما تم التأكد من وفاة شابين في مقتبل العمر، وذلك على يد القطار الذي كان متجهاً إلى محافظة الشرقية عن طريق الخطأ.

وقام العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بإخطار اللواء عاطف مهران مدير أمن مركز الشرقية بتفاصيل الحادث، ثم قام بتحرير المحضر اللازم وبعد ذلك نقل الجثث الخاصة بالشابين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

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وأكدت التحريات أن كلاً من الشابين حاولا عبور شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، مما أسفر بالتالي عن اصطدام القطار بالتوك توك الذي تواجد فيه كلاهما أثناء الحادث.

على صعيد متصل، بدأت النيابة العامة التحقيقات بعدما تم الكشف عن هوية كلاً من الشابين، علماً بأن المباحث قد أخطرت ولي أمر كلاً من الشابين بتفاصيل الحادث.

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