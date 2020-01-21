سيارة ملاكي تتحطم على يد قطار بضائع على قضبان السويس

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تواصلت اليوم الثلاثاء حوادث القطارات في جمهورية مصر العربية، حيث تسبب إحدى القطارات المحملة بالبضائع في تحطيم جزء من سيارة ملاكي معطلة على قضبان السويس.

وكان يقود السيارة الملاكي أحد الأشخاص وبجانبه فتاة، حيث كان يُحاول عبور شريط السكة الحديد، إلا أن السيارة تعطلت بشكل مفاجئ مما أسفر عن اصطدام قطاع البضائع بها بسبب سرعته الكبيرة.

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ولم يتمكن سائق القطار من إيقاف القطار إلا بعد دفع السيارة الملاكي لمدة 100 متر على القضبان، مما أسفر بالتالي عن تحطم الجانب الأيمن للسيارة وإصابة الفتاة، وبالتالي تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى السويس العام.

وحرصت إدارة المرور على رفع السيارة المحطمة عن القضبان، حتى يتمكن القطار من استكمال رحلته بالبضاعة التي يحملها، على أن يتم عرض الواقعة بالكامل على النيابة من أجل بدء التحقيقات.

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