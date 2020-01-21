رابطة خريجي الأزهر تستنكر الهجوم الإرهابي على إحدى مساجد اليمن

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حرصت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر على استنكار الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى المساجد في دولة اليمن، وتحديداً في إحدى معسكرات الجيش اليمني مما أسفر عن سقوط ضحايا سواء من الجيش أو من الشعب اليمني.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء أن استهداف المساجد ودور العبادة بشكل عام يُخالف كل تعاليم الدين الإسلامي أو حتى كافة الأديان الأخرى.

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وأشارت أيضاً إلى أن الجميع بات يعلم جيداً أن الهدف الرئيسي من هذه الهجمات الإرهابية المتكررة هو فرض حالة من الفوضى في الدول العربية على وجه الخصوص، كما وجهت الرابطة خالص تعازيها إلى جميع أهالي الضحايا إثر ذلك الهجوم الإرهابي.

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