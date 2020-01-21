تعرف على أسعار السيارات الصيني “ملاكي” شهر يناير 2020

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زاد اهتمام الكثير من العملاء المتابعين دائماً لسوق السيارات المحلية بأسعار السيارات الملاكي الصينية، نظراً إلى نجاح العلامات التجارية الصينية في تقديم سيارات تُناسب جميع أذاوق الشارع المصري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار السيارات الصيني “ملاكي” خلال شهر يناير الجاري من العام الحالي 2020، علماً بأن أبرز هذه السيارات في الأسابيع القليلة الماضية هي سيارة جاك S4 الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة.

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وإليكم الآن أسعار السيارات الصيني “ملاكي” خلال شهر يناير الجاري 2020 في السوق المحلي:

سيارة بي واي دي F3، وصل سعرها إلى 173 ألف جنيه.

سيارة بي واي دي S5، وصل سعرها إلى 290 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو 4، يتراوح سعرها من 305 ألف جنيه إلى 335 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو 7، يتراوح سعرها من 335 ألف جنيه إلى 365 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو 3، وصل سعرها إلى 235 ألف جنيه.

سيارة شيري إنفي، وصل سعرها إلى 175 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو، وصل سعرها إلى 225 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو 8، وصل سعرها إلى 425 ألف جنيه.

سيارة V6، يتراوح سعرها من 310 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه.

سيارة امجراند 7، وصل سعرها إلى 189 ألف جنيه.

سيارة إمبريال، وصل سعرها إلى 277 ألف جنيه.

سيارة إِمجراند 7 X، وصل سعرها إلى 309 ألف جنيه.

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