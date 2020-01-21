وزير التنمية المحلية يؤكد عدم تخطي رسوم النظافة الجديدة 5 جنيهات

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أكد وزير التنمية المحلية أن رسوم النظافة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها بناءً على قانون النظافة الجديد الذي تم إرساله مؤخراً إلى البرلمان المصري لن تتخطى 5 جنيهات.

وأشار أيضاً خلال تصريحات صحفية له أن قيمة رسوم النظافة الجديدة سوف تتراوح ما بين 4 جنيهات و4 جنيهات ونصف، على أن يتم وضع آلية من أجل تحصيل هذه الرسوم من المواطنين مع بداية صيف العام الحالي 2020.

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وشدد وزير التنمية المحلية في حديثه على أن الوزارة تعمل جاهدة على التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة من أجل تولي عملية تحصيل رسوم النظافة الجديدة، وخاصة بعدما أعلنت وزارة الكهرباء فصل هذه الرسوم عن فاتورة الكهرباء.

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