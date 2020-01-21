مجلس الوزراء ينفي احتساب الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة

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حرص مجلس الوزراء المصري على النفي بشكل قاطع لكل الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية احتساب يوم الأحد القادم إجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الشرطة.

وكتب المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التالي:

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للعلم، الأحد مش إجازة، السبت بس.

يُذكر أن وزير القوى العاملة سبق وأن أعلن بدوره في الأيام الماضية عن منح كافة العاملين بالدولة يوم السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير 2020.

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