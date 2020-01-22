“أمطار وبرودة”.. “الأرصاد” توضح طقس الأيام الـ3 المقبلة وموعد اعتدال درجات الحرارة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأيام المقبلة سوف يشهد سقوط أمطار كثيفة على السواحل الشمالية والبحرية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة، إلى جانب الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة بأماكن الزراعة، مضيفة أن حالة الجو ستشهد برودة نهارا وانخفاض في درجات الحرارة ليلا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، ومن المتوقع أن يكون السبت هو الأضعف حيث تقل فيه الأمطار وتختفي في بعض الأماكن وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، اليوم، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 9، وفي وجه بحري العظمى 15 والصغرى 8، وبالسواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 9، وشمال الصعيد تصل فيه العظمى إلى 17 والصغرى 7، وجنوب الصعيد العظمى 18 والصغرى 9.

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وذكرت أن طقس الخميس، تنشط فيه الرياح على السواحل الشمالية والبحر المتوسط ما سوف يؤدي لاضطراب الملاحة، على أن تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين العظمى 16 والصغرى 9، وفي السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 10، وفي شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 6، وفي جنوب الصعيد العظمى 17 والصغرى 6.

وأفادت أنه بخصوص طقس الجمعة، من المتوقع أن تصل فيه درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري العظمى 16 والصغرى 8، والسواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 12، وفي شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 6، وفي جنوب الصعيد العظمى 19 والصغرى 9.

وأكدت أن المتوقع أن يسود طقس معتدل البرودة يوم السبت المقبل وقد لا تتساقط فيه أمطار على أن تكون الظاهرة الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية في الأماكن الزراعية هي الأكثر تأثيرا، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 والصغرى 9، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 9، وشمال الصعيد العظمى 17والصغرى 6، وجنوب الصعيد العظمى 19 والصغرى 9.