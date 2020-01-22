“أوبل إنسيجنيا ولا شيفورليه ماليبو”.. مميزات وأسعار السيارتين

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قالت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات “أوبل” الألمانية وشيفرولية الأمريكية في مصر، إنه تم تخفيض أسعار جميع فئات السياراتان أوبل إنسيجنيا جراند سبورت وشيفرولية ماليبو، ليبدأ سعر السيارة “أوبل إنسيجنيا” 2020 من 449.990 جنيه، وبلغ سعر الفئة الثانية 489.990 جنيه، فيما استقر سعر الفئة الأعلى من السيارات موديل 2019 عند 599.990 جنيه.

بينما بلغ سعر شيفرولية ماليبو موديل 2019، 370.000، والفئة الثانية 400.000 جنيه، والفئة الثالثة عالية التجهيز 430.000 جنيه.

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ويرصد التقرير التالي أبرز مميزات السيارتين والفارق بينهما :

– تتاح “ماليبو” بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويتميز المحرك بمنحها قدرة على الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات خلال 9.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 215 كيلومترًا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

بينما تتوفر “إنسيجنيا جراند سبورت”، بنظام رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر بقوة 165 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 218 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتمتلك السيارة سواعد في محركها تمكنها من الانطلاق من الثبات حتى 100 كم في 9.2 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100كيلو متر.

– تتوفر الفئة الأولى من “ماليبو” بعجلات عادية قياس 16 بوصة، أما الفئتين الثانية والثالثة تتوفران بعجلات رياضية قياس 18 بوصة، والفئة الثانية تتميز بفوانيس ضباب أمامية وخلفية ويزيد عليها في الفئة الأعلى تجهيزًا مصابيح زنون وإضاءات LED أمامية وخلفية وفتحة سقف وفرش جلدي.

بينما تقدم “إنسيجنيا” بجنوط رياضية 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طى المرايات الجانبية كهربائيًا، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وتمتاز الفئة كاملة التجهيز من “إنسيجنيا” عن الفئتين الأولى والثانية بفتحة سقف كهربائية، ومصابيح LED أمامية وإضاءات زينون وتكييف أوتوماتيك ثنائي النطاق.

– تحتوي أيقونة شيفرولية بمواصفات أمان أساسية تحيط الركاب أبرزها وسادتين هوائيتين، وتصل لـ6 وسائد هوائية في الفئة الأعلى منها ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD ونظام اتزان إليكتروني ESP وكاميرا للرؤية الخلفية وحساسات خلفية للمساعدة على الركن متاحة بالفئة الثانية والثالثة.

بينما تحتوي “ماليبو 2019” على عدد كبير من الكماليات منها شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، وخاصية التوصيل اللاسلكي “بلوتوث” وتكنولوجيا Apple Carola و Auto android و ومخرجين للتوصيل AUX- USB وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح – المفتاح الذكي.

ومن جانب آخر تتاح “أوبل إنسيجنيا جراند سبورت” بزر من أجل تشغيل وإيقاف المحرك، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب إمكانية طي المرايا الجانبية كهربائيًا، كما أنها مزودة بمساحات بحساسات للأمطار وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وتكييف هواء أوتوماتيك وتتوفر بالفئة الثانية.

وتحتوي السيارة على مجموعة من الإعدادات المتطورة لجميع العملاء بشكل اختياري، بينها المقاعد الصحية المطورة داخل مراكز طبية متخصصة لتناسب مرضى العمود الفقري، إلى جانب خاصية التدفئة والتدليك وتعديل مستوى المقعد كهربيًا، وتجهيزات جلدية فاخرة.