“أمطار وبرودة شديدة”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

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أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار حتى يوم الجمعة المقبل، موضحا أن انخفاض درجات الحرارة ليلا لتصبح شديدة البرودة وباردة نهارا مصحوبة بشبورة مائية خلال الصباح الباكر على المسطحات الزراعية، ما يؤثر على الرؤية.

وقال شاهين، في تصريحات صحفية، إنه من المقوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، إلى جانب سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والغربية، موضحا أن شمال سيناء وشمال الصعيد سوف يعانوا من انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى الصقيع.

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وأضاف أنه من المتوقع انخفاض سرعة الرياح اليوم وغدا الخميس لتسجل 20 إلى 25 كيلو متر في الساعة، بعد أن وصلت لـ32 كيلو متر في الساعة اليومين الماضيين، ويمكن أن تنشط خلال يوم الجمعة المقبل، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي من درجة إلى درجتين، لتسجل القاهرة 15 العظمى والصغرى 9، والوجه البحري العظمى 15 والصغرى 8، السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 9، شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 7، جنوب الصعيد العظمى 18 والصغرى 9.