“تصل رسومها لـ30 جنيها شهريا”.. “بيئة النواب” يناقش قانون النظافة العامة

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تسعد لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون النظافة العامة، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، والذي قدمته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يتضمن تعديل عدد نم أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بـ”النظافة العامة”.

وتتضمن التعديلات الجديدة، تقييم رسوم النظافة الجديدة بعد استبعادها من فواتير الكهرباء حسبما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي أوضح أن نهاية جمع رسوم النظافة مع الكهرباء في شهر يونيو المقبل.

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وتشمل مقرحات التعديلات الجديدة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لتوكل تلك المهمة لصالح الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة البيئة.

ويخصص رسوم للنظافة على الوحدات السكنية والأراضي الفضاء من أجل جمع القمامة ونقلها للأماكن المخصصة لها على أن يتم التخلص منها بطريقة شرعية وآمنة على البيئة، إلى جانب تسليم صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن المقرر مناقشة رسوم النظافة المقترحة ضمن أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، على أن تصبح 30 جنيهاً بدلاً عن 4 جنيهات شهريا، و100 جنيها بدلا من 30 جنيها شهريا للوحدات التجارية المستقلة، وأن لا تتجاوز ألف جنيه شهريا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، ونحو 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وما لا يجاوز 700 جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، ويعفي القانون دور العبادة من دفع رسوم النظافة.