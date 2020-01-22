محافظة القاهرة توافق على تسعيرة التصالح مع مخالفات البناء

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وافقت محافظة القاهرة، على تسعيرة التصالح بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع، للمخالفات المنطبقة عليها شروط التصالح في عدد من الأحياء الشمالية.

وأوضحت المحافظة، في بيان عنها، أن المنطقة (أ) والتي تضم الشوارع الرئيسية والميادين في الحي وبينها شارع أحمد حلمي وشارع المستشفى وشارع أحمد بدوي وشارع الترعة وشارع المستشفى وميدان الأفضل وميدان قبة الهواء وميدان يلبغا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1200 جنيه للوحدات السكنية و1500 جنيه للوحدات التجارية و1300 جنيه للوحدات الإدارية و1000 جنيه للوحدات الصناعية.

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وذكرت أن المنطقة (ب) تضم الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للوحدات السكنية و750 جنيهًا للوحدات الإدارية و650 جنيهًا للوحدات التجارية و500 جنيه للوحدات الصناعية.

وقالت إن المنطقة (ج)، والتي تضم الشوارع الأقل من 10 أمتار، يبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 360 جنيهًا للوحدات السكنية و450 جنيهًا للوحدات الإدارية و210 جنيهات للوحدات

التجارية و300 جنيه للوحدات الصناعية.