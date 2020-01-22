“ديوك رومي ولحمة موزة”.. “التموين” تطرح لحوم مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

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قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها طرحت لأول مرة ديوك رومي بلدي مجمدة، في 103 فروع تابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، و167 فرعا تابعا لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، موضحة أن الديوك البلدي لاقت رواجا لأول مرة بعد طرح البط خلال الشهور الماضية.

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم طرح نحو 20 ديك رومي في فروع المجمعات الاستهلاكية، وسوف يتم زيادتها حال بيعها على مدار الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم طرحها بأسعار مخفضة فيصل سعر الكيلو لـ 56.75 جنيه، بينما كيلو الديك الرومي الأسود يطرح بقيمة 65 جنيها والأبيض بـ55 جنيهًا في الأسواق المحلية.

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وأفاد أن الوزارة وفرت لحم “موزة” برازيلي بسعر 63 جنيها للكيلو، ولحم مفروم برازيلي بسعر 35 جنيهًا للكيلو، وكبدة بتلو نيوزيلاندي بسعر 49.75 جنيهًا للكيلو، فيما يتم بيع كيلو الكبدة المجمدة المستوردة بسعر 65 جنيهًا في السوق المحلية، ووصل سعر كيلو اللحم المفروم المستورد بسعر 40 جنيهًا، واللحمة الموزة المستوردة 70 جنيهًا في الأسواق المحلية.