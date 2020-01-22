رئيس الجمهورية يُشدد على حفظ حقوق مصر المائية قبل اجتماع مفاوضات سد النهضة

Advertisements

حرص رئيس جمهورية مصر العربية اليوم على التشديد للأطراف المصرية المسؤولة عن ملف مفاوضات سد النهضة، بضرورة بذل أقصى مجهود ممكن في هذه المفاوضات خلال الاجتماع المقبل من أجل ضمان الحفاظ على حقوق مصر المائية سواء للأجيال الحالة أو حتى للأجيال القادمة.

واجتمع اليوم رئيس الجمهورية مع القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، وأيضاً وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري، وأخيراً رئيس المخابرات العامة.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن الهدف الرئيسي من عقد ذلك الاجتماع، هو مناقشة كل النقاط الهامة المتعلقة بمفاوضات سد النهضة قبل الاجتماع القادم في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية نهاية شهر يناير الجاري.

يُذكر أن أمريكا ترعى ملف المفاوضات بنفسها بين كلاً من مصر والسودان إضافة إلى إثيوبيا، على أمل حسم ملف مفاوضات سد النهضة نهائياً في الاجتماع القادم.

وعرف الاجتماع أيضاً الحديث عن بعض الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة المصرية الفترة القادمة من أجل محاربة الإرهاب وحماية حدود الدولة المصرية من أي عدو خارجي.

إقرأ أيضاً: فيروس كورونا يجتاح العالم ويتسبب في وفيات وإصابات بالجملة منذ بداية 2020