درجات الحرارة اليوم الخميس 23/1/2020 في مصر والدول العربية

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس 23 يناير 2020، طقس مائل للبرودة في فترات النهار، وشديد البرودة في فترات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة في فترات الصباح، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار من المتوقع سقوطها على مناطق متفرقة، من السواخل الشمالية الغربية، والوجه البخري، والسواحل الشمالية الشرقية أيضا، ومن المتوقع أيضا ان تصل الأمطار لوسط وجنوب وسيناء، كما تصل لسلاسل البحر الأحمر.

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وقال الخبراء في النشرة الجوية، إن الرياح أغلبها معتدلة وتنشط بالسواحل الشمالية الغربية، وأيضا تنشط بالسواحل الشمالية الشرقية، وهناك اضطرابا بالملاحة البحرية، وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، ويصل ارتفاع الموج من مترين ونصف المتر لثلاثة أمطار، وتكون الرياح سطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 يناير لعام 2020 بالقاهرة والمحافظات.

في القاهرة 09 16، وشبين الكوم 09 16، وطنطا 08 16، ودمنهور 11 16، والإسكندرية 12 17، وبلطيم 10 17، ومطروح 12 16، وبورسعيد 10 16، ودمياط 10 16، والزقازيق 09 16، والإسماعيلية 08 17، والسويس 10 17، والعريش 08 16، ورفح 08 15، ورأس سدر 08 18، ونخل 02 14، وطابا 08 16، وكاترين 01 10

وفي الطور 10 19، وشرم الشيخ 10 19، والغردقة 09 19، ومرسى علم 11 20، والفيوم 08 16، وبني سويف 08 16، والمنيا 06 17، وأسيوط 06 17، وسوهاج 06 18، وقنا 08 18، والأقصر 08 19، وأسوان 09 20

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم

في مكة المكرمة 14 26، والمدينة 04 18، والرياض 04 16، والمنامة 14 18، وأبو ظبي 16 27، والدوحة 14 21، والكويت 05 17، ودمشق 04 11، وبيروت 10 16، وعمان 04 09، والقدس 07 09، وغزة 12 16، وبغداد 05 14، ومسقط 18 26، وصنعاء 08 21، والخرطوم 10 25، وطرابلس 10 18، وتونس 11 19، والجزائر 08 16، والرباط 09 16، ونواكشوط 18 30