شبورة مائية وصقيع.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الخميس والجمعة والسبت، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة اليوم الخميس، بالسواحل الشمالية، وعدد من المناطق المتفرقة بسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، والتي تمتد للقاهرة مع وجود شبورة مائية كثيفة، ورياح نشطة، واضطراب في الملاحة البحرية.

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توقعات طقس الجمعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة، وتوقعات بسقوط أمطار بالسواحل الشمالية، وعدد من المناطق المتفرقة بسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، والتي تمتد للقاهرة مع وجود شبورة مائية كثيفة، ورياح نشطة، واضطراب في الملاحة البحرية.

توقعات طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنعدم فرص سقوط الأمطار بعد غدا السبت، مع وجود شبورة مائية كثيفة، وطقس بارد في الشمال، ومعتدل في الجنوب شديد البرودة في فترة النهار، ويصل للصقيع بوسط سيناء.