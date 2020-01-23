مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في حادثي تصادم ببني سويف

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وقع حادثين منفصلين اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الشرقي، والتابع لدائرة محافظة بنى سويق، تسببا في مصرع خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر.

جاءت الحادثة الأولي، بتصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، بنفق سنور، وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة شخص آخر، جميعهم مقيمون بالصف التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثث لمستشفى بني سويف العام، وتحرير محضر بالواقعة.

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ووقعت الحادثة الثانية بالطريق الصحراوي الشرقي، في اتجاه المنيا بنفق سنور، وانقلبت سيارة نصف نقل، مما تسبب في مصرع شخص، مقيم بمركز بني مزار، وتم نقل الجثة لمستشفى بني سويف العام، وتحرير محضر بالواقعة.