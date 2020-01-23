الصين تعلن وفاة الحالة 17 بفيروس كورونا الجديد

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أعلنت الصين وفاة الحالة رقم 17 بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل 571 حالة إصابة مؤكدة، وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي في الصين، والتي تم اكتشاف أول حالة وفاة بها في الشهر الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أن أعمار المتوفين تتراوح بين 48 لـ89 عاما، وكانوا يعانون من مشاكل صحية في الأساس، منها تليف الكبد وارتفاع ضغط الدم، والسكري وغيرها.

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وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه يتم تتبع الحالات التي كانت على اتصال بالمصابين والمتوفين، منهم 4928 حالة تحت الملاحظة، وخرج 969 حالة، وإجمالي عدد المتتبعين يصل لـ 5897 حالة، وقالت اللجنة، إن فترة احتضان الفيروس تعد الفترة الفاصلة بين الإصابة والمرض، والتي تصل لـ14 يوما.