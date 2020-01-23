أسعار الدولار اليوم الخميس 23/1/2020 في البنوك المصرية

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شهد سعر الدولار ارتفاعا في تعاملات اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري، وسجل في بنك البركة، 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، واستقر السعر في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، وكريدي أجريكول وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابت في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وسجل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، ليحافظ على سعره في بنكي العربي الإفريقي، والتجاري الدولي، وسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

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وظل سعر العملة ثابتا أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.