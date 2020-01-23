“الأطباء” تدعو لجمعية عمومية طارئة لمناقشة حادث طبيبات المنيا

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دعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء المصريين لحضور جمعية عمومية طارئة حول حادث طبيبات المنيا، والذي راح ضحيته 3طبيبات وإصابة 10 طبيبات آخريات، بسبب ما وصفوه بالتسف الإداري وإجبارهن على حضور تدريب بصحة المرأة من المنيا للقاهرة.

وأعلنت النقابة أن الجمعية العمومية ستعقد يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في دار الحكمة، للدفاع عن كرامة الطبيبات والحفاظ على أرواحهم.

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وكان العشرات من الأطباء نظموا وقفة احتجاجية أول أمس الثلاثاء، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين حول وفاة الطبيبات ، وطالبوا أيضا بتأبين ضحايا الحادث، وبحص مشاكل الأطباء في مصر، كما تقدمت نقابة الأطباء ببلاغين للنائب العام وهيئة النيابة الإدارية، لفتح تحقيق عاجل وفوري حول الحادث ومحاسبة المسؤولين.