“الداخلية” تعلن موعد بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية

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أكدت وزارة الداخلية، بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، السبت المقبل المقابل 25 يناير الجاري، على أن تتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها بشكل فوري إلى جانب عدد من الوثائق الأخرى.

وقالت “الداخلية”، في بيان عنها، أنه جاري تركيب الماكينات بالأحوال المدنية في العباسية والسجلات المدنية والمطارات، وسيتم تعمميها.

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ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، ويسلط الضوء على بطولات رجال الشرطة في 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للاحتلال الإنجليزي، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.