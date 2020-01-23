بحكاية الشهيد وائل طاحون.. أمير كرارة يحتفل بعيد الشرطة

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ظهر الفنان أمير كرارة، في احتفالات عيد الشرطة، اليوم، والتي أقيمت في أكاديمية الشرطة، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخرج “كرارة” على المسرح ببدلة القوات العسكرية الخاصة، ليروي قصة استشهاد البطل وائل طاحون، الذي استشهد أيضا زوج ابنته ماجد عبد الرازق، بعد ميلاد ابنته بـ10 أيام فقط، ليقرر نجله الآخر عاطف طاحون الالتحاق بكلية الشرطة اكمالا لمسيرة والده وزوج شقيقته.

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وقال كرارة على المسرح، خلال الاحتفالات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اطمن يا ريس.. واطمنوا كلكم.. طول ما فيه أسر مصرية بتقدم أرواحها من غير خوف، إيمانهم بربهم أكبر من الخوف، وأهم من الدم اللي بيقدموه بكل حب للوطن الغالي”.

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة يجسد في مسلسله الرمضاني الجديد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، والمقرر عرضها في رمضان 2020.