وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد مع تحذيرات “الصحة العالمية” من كورونا

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رفعت وزارة الصحة المصرية درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الفيروسات، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين ووصوله لدول آخرى، وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن مصر لديها بالفعل خطة للتعامل مع انتشار الأوبئة والأمراض.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن فيروس كورونا الجديد له العديد من الأعراض، ومنها السعال الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، كما أن الفيروس ينتمي لفيروسات الأنفلونزا العادية، ونصح بعدم الاقتراب من الأشخاص المصابين بنزلات البرد، أو التعامل مع الحيوانات النافقة، واستمرار غسيل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.

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وأكد أن وزارة الصحة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، بأقسام الحجر الصحي، وأيضا بمنافذ الدخول المختلفة للبلد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، والتأكيد على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية.