بعد إصابة خالد النبوي.. طبيب يوضح تأثير ممارسة الرياضة على القلب

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غادر الفنان خالد النبوي المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء الجيم، وأجرى جراحة زراع بها دعامة هوائية في الشريان التاجي، ولم يكن النبوي هو الحالة الأولى ففنانون عدة أصيبوا بأزمات قلبية أثناء الجين، ويقول الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، إن ممارسة الرياضة يجي التفكير فيها جيدا وحسابها، خاصة عند الأشخاص غير المعتادين على النشاط الحركي، ويجب حساب مدة التمارين ونوعها.

وأضاف العميد السابق للمعهد القومي للقلب، أنه عند ممارسة الرياضة يجب حساب معدل بذل الجهد، وأيضا حساب الحد الأقصى لمعدلات القلب، والتي تتم من خلال حسبة بسيطة وهي (٢٢٠/ عمر الشخص)،مشيرا إلى أن الأشخاص في العقد الخامس أو السادس يمكنهم ممارسة الرياضة ولكن بمعدل محدد وهو 5 أيام في الأسبوع، ولمده 45 دقيقة يوميا.

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وقال إن ممارسة الرياضة بهذا المعدل يعد أمرا هاما ونافعا أيضا لمرضى السكر والضغط، ولكن الرياضات الثقيلة مثل حمل الأثقال قد تلحق الضرر بالقلب، وذلك عند حدوث اختلال في كهرباء القلب، وخاصة للأشخاص غير المعتادين على النشاط الرياضي، ونصح بممارسة الرياضة تحت إشراف خبير أو متخصص.