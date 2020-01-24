ما حكم النوم على الجنابة؟.. الأزهر الشريف يجيب

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تلقى مجمع البحوث الإسلامية، وهو المجمع التابع للأزهر الشريف، سؤال حول حكم النوم على جنابة حتى الصباح؟، وقالت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من السنة الاغتسال بعد الجماع، ولكن يجوز أن ينام الشخص، أو ياكل أو يشرب مثلا وهو جنب.

وتابعت اللجنة أنه ويستحسن الاغتسال قبل النوم، فعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه، وعن عمار بن ياسر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ “. رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

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وحول لعنة الملائكة للجنب، فقالت لجنة الفتوى أنه أمر غير صحيح، وهي كلمات ومصطلخات تردد فقط بين العوام، ولكن على الجنب الاغتسال، ويستحب أن يعجل به، ولكن لا يوجد إثم عند التأخير فيه.