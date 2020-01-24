الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار الإحساس ببرودة الطقس حتى غدا السبت، ليكون طقس بارد ليلا، وشديد البرودة نهارا، مع زيادة كمية السحب بالسواحل الشمالية وخاصة الشمالية الشرقية، مع توقعات بسقوط أمطار.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع سقوط أمطار شدتها متوسطة ، تصل للقاهرة والوجه البحري وتصل أيضا لبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار متفرقة وخفيفة لتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

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وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه بداية من السبت من المقرر الاستقرار في الأحوال الجوية، مع وجود الشبورة المائية الكثيفة بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتبدأ فرص سقوط الأمطار بالانعدام، وتتراوح درجات الحرارة بين 118 العظمى والصغرى 6 بالقاهرة، والسواحل الشمالية 16 العظمى و13 الصغرى، وشمال الصعيد تصل درجات الحرارة به لـ19 العظمى، و8 الصغرى، وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة به لـ20 الكبرى و9 الصغرى.