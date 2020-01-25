سيدة تلقي بطفلتيها من الطابق الرابع.. وشهود عيان: كانت تعاني من مرض نفسي

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قال شهود عيان، إن الأم المتهمة بإلقاء أطفالها من الطابق الرابع في مدينة بنها، وألقت بنفسها بعد ذلك، حاولت الانتحار، وخرجت من المستشفى منذ ما يقرب من شهرين، وكانت تخضع لعلاج نفسي.

وقالت والدة الأم، إن ابنتها تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 33 عاما، وزوجها كان يعمل بالخارج منذ 5 سنوات، مؤكدة انها تعاني من مرض نفسي، وأوضحت أن ابنتها ألقت بطفلتيها من شرفة الطابق الرابع، ثم قفزت خلفهم، وتبين أن الطفلتين فارقتا الحياة، وتم إيداع الأم بمستشفى الصحة النفسية.

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وأوضحت التقارير الطبية، أن الأم مصابة بكسر مضاعف في الحوض، وأصيبتا الطفلتان بسحجات وكسور ونزيف داخلي أدى لتوقف عضلة القلب والوفاة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، لعرضهما على الطب الشرعي، لاستخراج تصاريح الدفن.