عاجل.. مصر تنشئ سدا في تنزانيا بتكلفة 2.9 مليار دولار

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أعلن تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، عن بدء تشييد سد روفيجي في دولة تنزانيا الذي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد المهندس أشرف أحمد نائب رئيس شركة السويدي إلكتريك، أن الشركة سوف تساهم في تنفيذ مشروع سد تنزانيا ومحطة كهربومائية على نهر روفيجي، والتي سوف تعمل بـ 2115 ميجا وات، وتتكلف نحو 2.9 مليار دولار بنسبة 45% بينام تتولى المقاولون العرب تنفيذ الـ55% الباقية.

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وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من إقامة المشروع في يوليو 2022، على أن تستغرق أعمال التنفيذ 3 سنوات ونصف، بدأت في 2019 وتنتهي منتصف 2022.

ويقام السد التنزاني على ضفاف نهر روفيجي في منطقة ستيجلر جورج بتنزانيا، ومن المقرر أن تصل المدة الإجمالية للبناء نحو 42 شهرًا بينها 6 أشهر لتجهيز موقع العمل، على أن تبلغ تكلفتة نحو 2.9 مليار دولار، ويهدف بناء السد لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجاوات ما يوفر احتياجات الطاقة الكهربائية للدولة التنزانية، بجانب التحكم في فترات الفيضان وبالتالي توفير الاحتياجات المائية اللازمة.

ومن المقرر أن يصل إجمالي الحفر لبناء السد نحو 4 ملايين متر مكعب، ويصل الردم إلى نحو 7.5 مليون متر مكعب، بينما سوف يبلغ إجمالي مكعبات الخرسانة حوالي 2.6 مليون متر مكعب، وإجمالي أوزان حديد التسليح حوالي 64 ألف طن.

وسوف يصل أعمال الخرسانة في السد التي تتيح تلك السعة التخزينية لمياه السد اللازمة من أجل توليد الطاقة الكهرومائية بطول إجمالي 1025م عند القمة وبارتفاع حوالي 130 مترًا، إلى جانب أنه من المقرر بناء 4 سدود أخرى بهدف تخزين المياه بأطوال 1.4 كم و7.9 كم و4.6 كم و2.6 كم وبأقصى ارتفاعات لها كالتالي (21.3م – 14م – 12.4م – 5.5 م) على التوالي ويبلغ إجمالي مخزونات المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب، وإنشاء محطة كهرباء لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة لاتقل عن 2115 ميجاوات وsub-station محطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلوفولت بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 ك.ف لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.