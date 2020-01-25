الاثنين المقبل أولى أيام الأوكازيون الشتوي.. و”التموين” تحذر المخالفين

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أعلن الدكتور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إنه من المقرر بدء موسم الأكازيون الشتوي لعام 2020، الاثنين المقبل، على أن يستمر لمدة شهر كامل، موضحا أنه على المحلات الراغبة في الانضمام إلى “الأوكازيون” تقديم طلبات الانضمام من خلال المديرية التابعة إليها، بشرط أن يلتزم بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع مقترناً به بيان الثمن الفعلي التي كانت تباع به قبل الأوكازيون.

وحذر مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، من شراء سلع من خلال الباعة الجائلين حفاظا على حقوقهم في منحهم فاتورة مسجلة بسعر الشراء وتاريخه، مطالبا المواطنين بالشراء من المحلات المعروفة المرخصة من أجل منحهم سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، موضحا أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من أجل تنشيط حركة البيع والشراء في السوق.

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وأوضح حسام الدين، أن قطاع التجارة الداخلية قدم نشرة توعوية لمديريات التموين من أجل توعية المستهلكين بحقوقهم تجنبا لتعرضهم إلى الخداع أو النصب، مشددا على ضرورة حصول المشتري على فاتورة حتى تحفظ حقه في استبدال السلع خلال الفترة التي يحددها القانون وهي الـ14 يوما، مؤكدا على ضرورة انتباه المواطنين على جودة السلع فعلى سبيل المثال الملابس ينتبه المواطن ويتأكد من جودة النسيج وثبات الألوان.

وأكد على تشديد الرقابة على المحلات التجارية من أجل طرح أفضل المنتجات للمستهلك مع مطابقتها للمواصفات القياسية في فترة الأوكازيون، موضحا أن قطاع التجارة الداخلية ينظم حملات للتواصل المباشر مع المواطنين خلال جولات ميدانية لقياس مستوى رضائهم وحقيقة العروض المقدمة من المحلات التجارية، كما يحرر محاضر فورية للمخالفين .