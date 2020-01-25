الصين تعلن عدد من الإرشادات لمواجهة فيروس “كورونا”

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أعلن الصين، عدد من الإرشادات الجديدة الخاصة بالسفر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحة أنها سوف تضم وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية بمحطات السفر، إلى جانب تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين، على أن يبدأ العمل مع نهاية الأسبوع خلال عطلة الاحتفال بداية العام القمري الجديد.

وحسبما قالت شبكة التليفزيون المركزي “سي جي تي إن”، ناشدت الصين، باتباع كافة الإجراءات الوقائية الضرورية للحد من انتشار المرض بينها عمليات التعقيم وتحسين التهوية في المنشآت العامة، كما أنها خصصت نحو 14 ألفا طقم من الملابس الوقائية والقفازات لمدينة ووهان فقط التي شهدت أولى حالات كرونا الجديد.

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جدير بالذكر أن سون تشون لان نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، حذرت من ضرورة اتخاد إجراءات حازمة بشأن الوقاية من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، من أجل ضمان تحقيق النصر في المعركة ضد هذا المرض المعدي.

وحسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أضافت سون، أنه يجب اتخاذ تدابير متكاملة والتوزيع العلمي للأطقم الطبية لتعزيز إجراءات العلاج، مضيفة أنه يتعين تكثيف العمل على تطوير دواء فعال ودراسة الفيروس.