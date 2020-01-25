“التخطيط”: مصر تقدمت 30 مركزا خلال مؤشر تدريب الموظفين

Advertisements

أعلن مؤشر التنافسية العالمي، تقدم مصر 30 مركزًا خلال مؤشر مدى تدريب الموظفين لتشغل المرتبة 75 خلال 2019 مقارنة بمرتبها السابقة 105 خلال عام 2018، كما تقدم ترتيب مصر من حيث المؤشرات الرقمية بين السكان لتشغل المركز 44 في 2019، مقارنة بالمركز 70 في 2018، بفارق 26 مركزًا.

وحسبما ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقريرها بشأن مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 في محاور المهارات، وديناميكية الأعمال، والقدرة الابتكارية، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

Advertisements

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت في مؤشر التنافسية العالمي خلال 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ما يؤكد نجاح الدولة المصرية، مضيفة أن مجموعة من الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد، في بيان عنها، أن مصر تقدمت في مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة لتشغل المركز 87 في 2019، مقارنة في المركز 109 عام 2018، بفارق 22 مركزًا، كما احتلت مصر المرتبة 82 في مؤشر الفترة المتوقع أن يقضيها الفرد في المدرسة عام 2019.