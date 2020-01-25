تعرف على كيفية استخراج أوراق الأحوال الشخصية آلياً من ماكينة الأحوال المدنية

Advertisements

كشفت وزارة الداخلية اليوم السبت بصفة رسمية للمواطنين عن كيفية استخراج كافة أوراق الأحوال الشخصية عبر ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، والتي من شأنها أن تُخفف الأعباء نوعاً ما على الأقسام المختلفة في مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة القاهرة الكبرى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن ماكينات الأحوال المدنية الجديدة سوف تُسهل على كافة المواطنين عملية استخراج أي أوراق خاصة بالأحوال الشخصية مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى شهادة الميلاد وأيضاً شهادة الوفاة.

Advertisements

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الماكينات الجديدة للأحوال المدنية قد بدأت عملية تشغيلها انطلاقاً من اليوم السبت، على أن تستغرق عملية استخراج أي ورقة أحوال شخصية في ظرف دقيقة واحدة فقط لا غير.

وإليكم الآن طريقة استخراج أوراق الأحوال الشخصية من ماكينة الأحوال المدنية:

يجب على المواطن أولاً تحديد نوع الشهادة أو الورقة التي يرغب في استخراجها، وذلك سواء كانت: شهادة ميلاد / شهادة وفاة / قيد عائلي / شهادة طلاق / بطاقة الرقم القومي. يتوجب على المواطن بعدها إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به كما يظهر أمامه على ماكينة الأحوال المدنية. يجب على المواطن بعد ذلك أن يقوم بدفع الرسوم التي ستظهر أمامه على ماكينة الأحوال المدنية، مع إمكانية أن يتم الدفع نقداً أو عبر بطاقات الفيزا التابعة لمختلف البنوك.

وتسمح ماكينات الأحوال المدنية لأي مواطن استخراج شهادة الميلاد لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، كما تُساهم أيضاً في القضاء على أزمة تشابه الأسماء، وأيضاً تحتوي على البصمة العشرية لكامل أصابع اليد.

وتتواجد ماكينات الأحوال المدنية الجديدة حتى الآن في كلاً من مطار شرم الشيخ، إضافة إلى مطار الغردقة وأيضاً مطار البحر الأحمر، وأخيراً قطاع الأحوال المدنية في العباسية، على أن يتم توسيع انتشار هذه الماكينات بشكل أكبر في كافة المحافظات في الفترة القادمة.

إقرأ أيضاً: الصين تعلن عن عدد من الإرشادات لمواجهة فيروس “كورونا”