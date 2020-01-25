7 مميزات لماكينات الأحوال المدنية الجديدة وأماكن تواجدها

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بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية، بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، التي تتيح استخراج أوراق المعاملات الثبوتية، خلال دقيقة واحدة، يستعرض التقرير التالي معلومات عن الماكينة وآلية استخراج الأوراق منها:

– يتم الحصول على الشهادة مع إدخال البيانات الخاصة بالعميل وحسابه وخصم قيمة الرسوم.

– توفر الماكينة استخراج شهادات الميلاد فورا.

– تصدر الماكينة بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والطلاق والقيد العائلي.

– تتيح الماكينة استصدار شهادات الميلاد وأقاربه في الدرجة الثانية.

– يتم تسديد الرسوم نقدا أو خلال الفيزا كارد.

– تتواجد الماكينات في قطاع الأحوال المدنية في العباسية ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار الغردقة ومحافظة البحر الأحمر.

– تحتوي الماكينة على البصمة لعشرة أصابع وليس الإبهام فقط.

– تقضي الماكينة على أزمة تشابه الأسماء لتزويدها ببيانات الأم والمؤهل الدراسي.

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