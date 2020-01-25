وزارة الزراعة ترفع حالة الطوارئ بسبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية والشرقية

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ اليوم السبت، بسبب رصدها لأعداد كبيرة من الجراد الصحراوي على الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد، مما يُهدد بالتالي المحاصيل الزراعية والأزهار من التلف نتيجة لتغذي ذلك الجراد عليها.

ويُعد الجراد الصحراوي من أخطر العوامل التي تُهدد المحاصيل الزراعية في مختلف دول شمال إفريقيا، علماً بأن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سبق وأن طالبت حكومات دول شمال إفريقيا بضرورة محاربة هذه الآفة الضارة من أجل حماية الأراضي الزراعية.

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على صعيد متصل، أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة أن حالة الطوارئ قد تم إعلانها منذ فترة وليس فقط الآن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قد تكليف فرق استكشاف من أجل القضاء تماماً على جميع أسراب الجراد الصحراوي.

وأشار أيضاً إلى أن فرق الاستكشاف قد تم تزويدهم بسيارات دفع رباعي، إضافة إلى كل الوسائل اللازمة من أجل القضاء على الجراد الصحراوي على حدود مصر، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الفرق لديها حوالي 7 طن مبيد حشري لضمان تأمين المحاصيل الزراعية.

وفي ختام حديثه، شدد عباس على أن وزارة الزراعة سوف تدفع بالمزيد من سيارات الدفع الرباعي في الأيام القليلة القادمة، حتى يتم القضاء نهائياً على أسراب الجراد التي ظهرت مؤخراً.

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